Decreto acelera recursos para cidades inundadas do RS

Nos últimos dias, vem aumentando a lista de cidades com ocorrência de danos por conta do mau tempo no Estado. Em nota, o governo gaúcho explica que, para a inclusão das localidades no decreto, levou em consideração os altos índices pluviométricos que ocasionaram eventos adversos no período de 22 de junho a 6 de julho.

"(O governo) também teve como base o número de pessoas afetadas, o impacto provocado na agricultura e na pecuária, o levantamento de danos nas estradas pelas prefeituras e os prejuízos econômicos nos serviços essenciais, principalmente no saneamento básico, distribuição de energia elétrica, transporte rodoviário e impossibilidade de acesso dos alunos aos estabelecimentos de ensino", diz o texto.

Ontem, o governo do RS já havia publicado um decreto de situação de emergência em 13 rodovias estaduais que foram interrompidas por deslizamentos e inundações. Com o decreto, o Executivo estadual também pretende viabilizar a recuperação dos trechos rodoviários com maior rapidez. Os recursos necessários foram estimados em R$ 38 milhões e informados ao governo federal.

Desabrigados

Em visita na manhã de hoje aos desabrigados na cidade de Uruguaiana, na fronteira oeste do Estado, o governador Tarso Genro (PT) disse que o governo estadual liberou R$ 25 milhões para atender a demandas emergenciais nas regiões mais prejudicadas. De acordo com o secretário do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas, Jorge Branco, outros R$ 8 milhões serão investidos para ações estruturais.

Depois de chegar a 17 metros acima de seu leito normal, o Rio Uruguai começou a baixar na fronteira do Brasil com a Argentina. Mas o número de desalojados no Estado ainda é alto. Conforme boletim emitido pela Defesa Civil no fim da tarde desta segunda-feira, 20,4 mil pessoas estão fora de suas casas, a maioria hospedada em casas de parentes e amigos. O período crítico de chuvas ocorreu entre 23 e 30 de junho.