Decreto com restrições ao trânsito de veículos sai na 3ªF Depois de São Paulo registrar a marca histórica de congestionamento - 266 km de vias com lentidão às 19h30 de anteontem -, provocado principalmente pelo tombamento de um caminhão, a Prefeitura publica na próxima terça-feira o decreto com as restrições para o trânsito de veículos pesados na capital com dez exceções, nenhuma delas para o horário de pico da tarde - das 17 às 21 horas. Segundo o secretário Municipal de Transportes, Alexandre de Moraes, a estratégia foi não fazer concessões nesse horário. As regras começam a valer em 45 dias, contados a partir da publicação do texto. O Estado teve acesso à minuta do decreto que vai ampliar de 25 para 100 quilômetros quadrados a área de restrição para veículos pesados. Parte das atividades que serão exceções já tem horário diferenciado hoje, mas a partir de julho haverá menos tempo para serem executadas. O transporte de valores, por exemplo, realizado das 8 horas às 20 horas por segurança - apesar de ser permitido em tempo integral - só poderá ser feito das 10 horas às 16 horas. Já no caso dos alimentos perecíveis apenas uma hora foi perdida pela nova regra. Serviços de urgência, socorro mecânico, obras de emergência e cobertura jornalística são as únicas exceções que estão liberadas integralmente pelo novo decreto. A remoção de caçambas e prestação de serviços essenciais poderão ser feitas em dois períodos - das 21 horas às 5 horas, horário em que todos os veículos estão liberados, e das 10 horas às 16 horas. Amanhã o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) começa a testar os radares de Leitura Automática de Placas (LAP) que serão instalados em mais de 120 pontos da nova área de restrição aos caminhões. Oito empresas entraram na disputa para fornecer os equipamentos por um período de 48 meses. O custo de instalação é estimado em R$ 48 milhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.