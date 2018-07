Decreto da inspeção veicular não define reembolso Decreto publicado no Diário Oficial da Cidade desta sexta-feira sanciona as mudanças na inspeção veicular ambiental da capital paulista. Mas o texto do prefeito Fernando Haddad (PT) não determina como será feita uma das principais alterações do programa: o reembolso da taxa de inspeção já paga por motoristas em 2013.