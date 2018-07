A isenção, garantida pelo decreto número 51.446, do último dia 28 de abril, é resultado de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Estadual em 2008. Em São Paulo, a isenção era garantida apenas para desempregados.

De acordo com o decreto, ficam isentos de pagar a taxa de inscrição os candidatos com renda familiar igual ou inferior ao menor piso salarial vigente no Estado, hoje de R$ 560.