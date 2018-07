Decreto que cria autoridade aeroportuária será publicado na 3a

Subordinada à Secretaria de Aviação Civil (SAC), a autoridade funcionará como um "síndico" dos aeroportos, informou a secretaria de imprensa nesta segunda-feira.

A SAC foi criada em julho deste ano, na expectativa de organizar e gerenciar o transporte aéreo do país, antes controlado pelo Ministério da Defesa.

Com a proximidade dos eventos esportivos com sede no Brasil, como a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016, há uma preocupação crescente com a sobrecarga do setor aéreo, e a presidente Dilma Rousseff já afirmou que haverá concessão à iniciativa privada no setor.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)