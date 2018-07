Decreto que veta anúncio em prédios do RJ é suspenso O decreto que proibiu publicidade em prédios do Rio de Janeiro, em maio, foi suspenso nesta quarta-feira (12) por decisão da 15ª Câmara Cível. Para o relator do processo, desembargador Celso Ferreira Filho, o prefeito Eduardo Paes foi além do que competia a ele ao restringir a propaganda em outdoors e na empena (lateral dos edifícios. "O prefeito burlou a lei e invadiu, sem qualquer cerimônia, a competência da Câmara Municipal", escreveu.