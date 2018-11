Dedé Santana está internado no Rio

SÃO PAULO - O ex-trapalhão Dedé Santana, 75 anos, foi internado no Rio de Janeiro na última sexta-feira, 27. Ele deu entrada no hospital Barra D'Or com dor no estômago.

Humorista se sentiu mal durante gravações do programa da TV Globo A Turma do Didi, na quinta-feira, 26, e foi para casa. No dia seguinte, com a persistência da dor, voltou ao hospital. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, Dedé, passou por exames de rotina e permanece em observação hoje. Seu estado de saúde é estável.

Dedé nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 09 de maio de 1936. começou a carreira, ao lado de Renato Aragão, o Didi, na Rede Excelsior, com quem formou, ao lado de Zacarias e Mussum, Os Trapalhões.

A parceria com Didi foi desfeita em 1997, alguns anos depois da morte dos outros dois companheiros. Teve passagem pela Record. Retomou a parceria com Renato Aragão em 2008, participando do programa A Turma do Didi.

Texto atualizado às 02h53