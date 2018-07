Dedicação milenar ao divino em verso sufista Textos escritos entre o século 9º e o 20 por poetas islâmicos compõem este volume de subtítulo Sufi Verse from the Early Mystics to Rumi, traduzido para o inglês pelo indiano Mahmood Jamal, que também assina a detalhada introdução sobre os sufistas e os temas mais comuns de seus trabalhos. Corrente mística e contemplativa do Islã, manifestada também pela música e pela dança, o sufismo se traduz na escrita por versos que refletem tanto a característica de devoção no amor pessoal quanto uma tentativa de se aproximar de Deus e de ser absorvido pelo divino - com um frequente uso de metáforas para chegar a esse resultado. A edição de bolso inclui um glossário com os termos mais recorrentes.