Dedo da estátua Condor é devolvido a São Paulo

Em vídeo postado por ele no YouTube, Bezerra disse que encontrou o dedo sobre a cabeça de outra obra, durante um passeio com a namorada na mesma praça, em 2010.

"Não fui eu quem tirei, só guardei. Estava lá, eu resolvi pegar, colocar na minha mochila e garantir a segurança desse patrimônio cultural." O vendedor disse que pensava até em voltar ao local para colar o dedo.

Reza a lenda que a escultura traz sorte aos que tocam um dos dedos da mão esquerda. Por causa disso, o desgaste do material nessa área é bem mais acentuado do que no resto da obra. "Eu não posso pegar a sorte de todos os paulistanos para mim", disse Bezerra.

A estátua, de 1922, é uma criação do arquiteto italiano Luiz Brizzolara e faz parte de uma série em homenagem à música, à poesia e a alguns personagens das óperas mais famosas do compositor e maestro Carlos Gomes. Essa escultura representa o personagem principal da ópera Condor. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.