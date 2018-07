Defeito afeta circulação de trens da CPTM em SP A circulação de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitano (CPTM) está prejudicada num trecho da Linha 7-Rubi (Luz - Francisco Morato). Às 17h10 de hoje um defeito no sistema de energia afetou a circulaçã, entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz. Por este motivo, as composições circulam com redução de velocidade e com maior intervalo. Equipes de manutenção atuam no local para o reparo do sistema. Os usuários estão sendo orientados pelo serviço de som das estações e trens.