Defeito afeta trens da linha 9-Esmeralda da CPTM Os trens da Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operam com velocidade reduzida desde as 11h55 desta segunda-feira, devido a um defeito no sistema de energia, de acordo com a empresa.