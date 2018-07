Defeito causa lentidão de trens da linha 10 da CPTM Um defeito na via férrea causa, desde as 6h desta manhã, redução de velocidade dos trens entre as estações (vizinhas) São Caetano e Utinga, no sentido Rio Grande da Serra (o de menor movimento neste horário), na Linha 10 (Turquesa) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).