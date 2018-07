Defeito causa lentidão em toda a linha 9 da CPTM Um defeito no sistema de energia causa restrições, desde às 5h, na Linha 9 (Esmeralda) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Os trens estão circulando alternadamente, por uma única via, entre as estações Granja Julieta e Santo Amaro.