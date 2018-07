Defeito em subestação da Chesf deixa 33 cidades sem energia no Piauí Um defeito em um transformador da Chesf, do grupo Eletrobras, ocasionou a interrupção do fornecimento de energia em 33 municípios no Piauí, nesta sexta-feira, segundo informações da Eletrobras Piauí (distribuidora que atende a região), da Chesf e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).