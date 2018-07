Defeito em tubulação abre cratera ao lado do Maracanã A menos de dois meses do início da Copa das Confederações, um defeito em uma tubulação da Cedae - concessionária responsável pela distribuição de água no Rio de Janeiro - abriu uma cratera próxima ao estádio do Maracanã, que será um dos palcos da competição. Com o vazamento de água, as duas pistas da Avenida Radial Oeste, na zona norte da cidade, foram inundadas e tiveram que ser interditadas.