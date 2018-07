Defeito nos flaps provocou acidente da Spanair, diz jornal

O acidente com o avião da Spanair que deixou 154 mortos no aeroporto de Barajas, em Madri, no dia 20 de agosto, foi provocado por um problema nos flaps durante a decolagem, afirma uma reportagem publicada na edição desta terça-feira do jornal espanhol El País. Segundo o jornal, que cita investigadores, os flaps - que são como "abas" localizadas nas asas e funcionam como sistema de frenagem aerodinâmica - não abriram na decolagem. De acordo com o El País, a investigação teria descoberto ainda que o os pilotos não estavam cientes do problema porque o alarme no cockpit não disparou. No dia 4 de setembro o jornal americano Wall Street Journal publicou uma reportagem que também indicava um problema nos flaps como a causa do acidente. O vôo JK 5022 da Spanair caiu no dia 20 de agosto, logo após a decolagem em Madri. O acidente deixou 154 mortos e 20 feridos e foi o mais grave na Espanha em 25 anos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.