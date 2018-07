Defeito prejudica circulação de trens da Linha 9 da CPTM

O problema teria ocorrido às 6h20 quando o trem se encontrava na estação Ceasa, na zona oeste. Os passageiros foram transferidos para outra unidade e a composição, removida. Por causa do defeito, a circulação nos dois sentidos da linha está lenta, com intervalo maior da chegada das composições às estações.

Segundo a CPTM, técnicos ainda tentam resolver o problema e não há previsão para a normalização da circulação. Devido ao problema, a Linha 5-Lilás (Capão Redondo-Largo Treze) do metrô opera com velocidade reduzida, por medida de segurança. De acordo com o metrô, a estratégia foi usada para evitar acúmulo de passageiros nas plataformas das estações.