Defeito retém avião em aeroporto da Bahia por 2 horas Uma aeronave TAM que fazia o voo 3602 apresentou problemas técnicos antes de decolar hoje, no Aeroporto Internacional Deputado Luis Eduardo Magalhães, em Salvador, na Bahia. Após o piloto detectar o problema, os passageiros foram encaminhados para o saguão do aeroporto e o avião ficou por quase duas horas no solo para verificação de motor.