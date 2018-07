Defensores de parto domiciliar fazem passeata na Bahia

Munidos de cartazes, faixas, carro de som e apitos, médicos, enfermeiras, grávidas e familiares percorreram um trecho de pouco mais de 500 metros da orla de Salvador também em um ato de repúdio contra o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj), por ter oferecido denúncia, na semana passada, contra o médico e professor da Universidade Federal de São Paulo, Jorge Kuhn, que, em matéria realizada pelo programa Fantástico, da Rede Globo, no domingo dia 10, se manifestou favorável ao parto domiciliar.

"Esse cerceamento da liberdade remete aos sombrios tempos da ditadura militar e não pode ser admitido na atual sociedade... Não é possível admitir o arbítrio e calar-se diante de tamanha ofensa ao direito individual", diz uma carta aberta distribuída à população pelos organizadores do evento. Com palavras de ordem, os manifestantes defendiam a importância do aconchego doméstico para a criança que chega ao mundo e repetiam: "Não acreditem em qualquer conselho".

Uma das líderes do movimento, a professora de Yoga para gestantes Anne Sobotta garante que, embora o movimento ainda seja modesto na Bahia, começa a ganhar a simpatia da população. Ela disse que os presentes à caminhada foram convidados unicamente por meio das redes sociais.

Entre os presentes estava a médica pediatra Josete Barroca Fontes, acompanhada pelo filho Felipe Barroca Fontes Cunha, de 28 anos, que, segundo ela, nasceu em casa. A pediatra comentou que o marido, Cláudio Leal Cunha, médico obstetra, já falecido, fora pioneiro no acompanhamento de parturientes durante o parto natural em casa.

Também integrando o grupo estava a bailarina Joana Pinto, exibindo um barrigão de mais de oito meses, onde se podia ler "eu quero nascer em casa". Outro forte defensor dessa modalidade de parto era o professor universitário Ivan Maia. Ele carregava um cartaz no qual afirmava: "Eu apoiei. Meu filho nasceu em casa". O ato terminou no farol da Barra, com alguns discursos explicativos proferidos por médicos humanistas.