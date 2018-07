Defensores públicos de SP param na próxima semana Os defensores públicos do Estado de São Paulo suspenderão suas atividades entre segunda e sexta-feira. A categoria decidiu promover a paralisação durante assembléia geral realizada hoje. Segundo a Associação Paulista dos Defensores Públicos (Apadep), a principal reivindicação da categoria é o aumento do quadro de profissionais. A Apadep informou que será mantido um sistema de plantão para prestar assistência jurídica emergencial. O atendimento se restringirá a casos que envolvam risco à vida e à segurança das pessoas. Segundo a Apadep, 93% dos municípios do interior não dispõe de unidades da Defensoria, e em apenas 22 das 360 comarcas há defensores atuando. Em todo o Estado, a proporção seria de um defensor para 58 mil usuários. Os defensores pretendem fazer manifestações na terça-feira, a partir das 13 horas, na Assembléia Legislativa, na zona sul da capital, e na sexta, na Avenida Paulista, no centro.