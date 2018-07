Defensores públicos fazem manifestação na Paulista Cerca de 150 defensores públicos que estavam reunidos no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, na manhã de hoje, iniciaram uma passeata em direção à Rua Bela Cintra. Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a ''Marcha para a Valorização da Defensoria Pública'' vai se dirigir ao prédio da Secretaria de Gestão Pública. O grupo ocupava, junto com um carro de som, a faixa da direita da Avenida Paulista, no sentido paraíso, e atrapalhava o trânsito no local. Os defensores públicos do Estado de São Paulo iniciaram na segunda-feira uma paralisação de cinco dias em todo o Estado para alertar o governo estadual sobre a importância do fortalecimento da instituição e pedir um posicionamento concreto do governador José Serra (PSDB) sobre as reivindicações da categoria, entre elas o aumento do efetivo de profissionais no Estado.