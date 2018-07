Defensores Públicos param por cinco dias em SP

Os Defensores Públicos do Estado de São Paulo iniciaram nesta segunda-feira, 13, uma paralisação de cinco dias em todo o Estado. A paralisação, que vai até sexta-feira, visa alertar o governo estadual sobre a importância do fortalecimento da instituição e pede um posicionamento concreto do governador José Serra (PSDB) sobre as reivindicações da categoria, entre elas o aumento do efetivo de profissionais no Estado. Segundo a Associação Paulista de Defensores Públicos, será mantido um sistema de plantão para não prejudicar a população que precisa de assistência jurídica emergencial. Apenas os casos que envolvam risco à vida e segurança de usuários serão atendidos, conforme prerrogativa estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para paralisações de servidores públicos. Em todo o Estado, de acordo com a Associação, são 400 profissionais e a proporção é de um defensor para potenciais 58 mil usuários. No Rio de Janeiro, essa proporção é de um para aproximadamente 14 mil usuários e 100% dos municípios possuem Defensoria. No interior, 93% dos municípios de São Paulo não possuem uma Defensoria Pública instalada. Das 360 comarcas, apenas 22 possuem defensores atuando. A categoria pretende realizar duas manifestações, uma a partir das 13 horas de terça, na Assembléia Legislativa de São Paulo, e outra, com participação da sociedade civil, na sexta-feira, na Avenida Paulista.