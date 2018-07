Defensoria arrecadará doações para desabrigados de MT

De acordo com a Defensoria, os moradores desabrigados precisam de alimentos não perecíveis, roupas, calçados, móveis, utensílios, remédios e materiais de construção. Os escritórios do órgão em várias comarcas estão funcionando como postos de arrecadação. Os endereços podem ser conferidos no site www.defensoriapublica.mt.gov.br.

Levantamento preliminar da prefeitura de Marcelândia indica que cerca de 80% da área industrial do município foi destruída. A prefeitura decretou estado de emergência e estuda estabelecer estado de calamidade pública.

Segundo dados oficiais, 56 famílias - a maioria de trabalhadores das madeireiras - perderam suas casas e 16 madeireiras foram consumidas por labaredas que chegaram a atingir mais de 10 metros de altura.