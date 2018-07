Defensoria de SP quer estudo do Plano Diretor na Prefeitura

A Defensoria Pública do Estado protocolou na quarta-feira, 7, um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça para tentar suspender o processo de análise do plano diretor da capital na Câmara e devolvê-lo à Prefeitura. O defensor Carlos Loureiro alega que a medida é necessária para que a Prefeitura cumpra todas as exigências da resolução 25, que define o processo de participação popular na criação e revisão do projeto. Veja também: Mais dois apadrinhados de Matarazzo são trocados por Kassab Kassab explica bloqueio no orçamento Para cobrar: as promessas de campanha de Kassab Com o agravo, a Defensoria se uniu a entidades civis na ação pública movida para tentar permitir a efetiva participação popular no processo de revisão do plano diretor da capital. A ação tramita na 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital. Os demais autores são a União dos Movimentos de Moradia, o Instituto Pólis, o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, a Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo e o Movimento Defenda São Paulo. "De acordo com o Estatuto da cidade, o projeto de lei que cria ou promove a revisão do plano diretor deve ter ampla participação popular, com a realização de audiências públicas, antes do envio do projeto à Câmara de Vereadores" explicou Loureiro. Entre as alegações da Defensoria está a de que a convocação para audiências públicas ocorreu apenas por jornais e somente uma vez.