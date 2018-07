Defensoria do RJ amplia atendimento para 24 horas A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro inicia nesta quarta-feira, 29, o atendimento telefônico com atendimento 24 horas pelo número 129, telefone da Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC). A população de todo o Estado poderá tirar dúvidas sobre documentação e procedimentos necessários sem precisar se deslocar até o prédio do Tribunal de Justiça. O serviço é gratuito.