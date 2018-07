Defensoria pede indenização para vítimas da Kiss A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul encaminhou nesta quarta-feira, quando a tragédia completou dois meses, ação civil pública à Justiça pedindo indenização do Estado, do município de Santa Maria e dos sócios da boate Kiss para as famílias dos 241 mortos e para todos os feridos no incêndio da casa noturna. Na ação, a Defensoria sustenta que cabe o ressarcimento por danos morais individuais e coletivos, danos materiais, lucros cessantes, pensão, alimentos, auxílio-funeral, atendimento médico e psicológico e, ainda, danos estéticos causados a frequentadores da boate.