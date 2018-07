Defensoria Pública vai fazer mutirão de cerimônias

Organizado pela Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, o evento será realizado no dia 29 de junho e terá a participação de 50 casais. Até o próximo dia 19, os interessados podem se inscrever nas dependências do Centro de Integração de Cidadania Norte, no Jaçanã, ou no Centro de Tradições Nordestinas, no bairro do Limão, ambos na zona norte. O preenchimento de vagas será feito por ordem de inscrição.

Os requerentes devem apresentar documentos pessoais (CPF e RG) e certidão de divórcio, para quem já foi casado. Os casais poderão escolher sob qual regime de comunhão de bens - parcial, total ou separação total - desejam oficializar a união estável homoafetiva. / F.N.