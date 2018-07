Defensoria quer explicação sobre internação de recrutas A Defensoria Pública da União vai oficiar a Marinha, a secretaria municipal de Saúde do Rio de Janeiro e a direção do Hospital Naval Marcílio Dias, na zona norte da cidade, onde estão internados os 57 recrutas que tiveram uma síndrome respiratória durante treinamento do curso de formação de fuzileiros navais.