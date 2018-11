Defensoria quer recolhimento de livro polêmico A Defensoria Pública da União no Distrito Federal entrou com ação na Justiça Federal para que sejam recolhidos das escolas públicas os 485 mil exemplares do livro Por uma Vida Melhor. A obra defende que o uso oral da língua popular - ainda que com seus erros gramaticais - é válido para estabelecer comunicação.