Defensoria terá crédito do BNDES para modernização

De acordo com o BNDES, os repasses serão feitos por meio do Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais (PMAE). O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou o acesso das Defensorias Públicas aos recursos em setembro do ano passado, após a apresentação de um diagnóstico dessas instituições elaborado pela Secretaria da Reforma do Judiciário.

Com a formalização do acordo, representantes do BNDES, da Secretaria da Reforma do Judiciário e do Conselho Nacional dos Defensores Gerais (Condege) definirão o escopo dos projetos a serem apoiados com recursos do PMAE, bem como os valores para cada Estado. Posteriormente, cada defensoria poderá solicitar os recursos por meio de seus governos estaduais.