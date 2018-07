Defesa abre consulta sobre política de aviação civil A Secretaria de Aviação Civil, do Ministério da Defesa, iniciou a consulta pública sobre a proposta de Política Nacional de Aviação Civil. As propostas das instituições e empresas do setor serão debatidas e a versão consolidada deverá ser apresentada até o fim de junho ao Conselho de Aviação Civil (Conac), órgão de assessoramento da Presidência da República para aviação civil. Após aprovada pelo Conac e pelo presidente, a política será publicada sob a forma de decreto presidencial. O principal objetivo da política é fixar as diretrizes e estratégias que deverão ser seguidas pela instituições e empresas públicas e privadas do setor, na União, nos Estados e nos municípios, em suas ações destinadas ao desenvolvimento da aviação civil. A consulta pública se estenderá até dia 17 de junho. Tanto a íntegra da proposta quanto o formulário eletrônico para envio de contribuições poderão ser encontrados no site do Ministério da Defesa.