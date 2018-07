Defesa afirma que não quer absolver Lindemberg O debate do julgamento de Lindemberg Alves, 25 anos, acusado de assassinar a ex-namorada, Eloá, 15, em outubro de 2008, acabou às 13h20 no Fórum de Santo André, na Grande São Paulo. Ana Lucia Assad, advogada de defesa, disse que não pretende que o réu seja absolvido da acusação de matar a jovem. "Ele errou, tomou as decisões erradas e deve pagar por isso, mas na medida do que ele efetivamente fez", disse a defensora.