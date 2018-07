Defesa Civil alerta 7 Estados e DF sobre chuvas fortes A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou hoje sete Estados e o Distrito Federal quanto à possível ocorrência de chuvas fortes entre hoje e amanhã. De acordo com a Sedec, os temporais devem atingir o Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. Em alguns momentos, a chuva poderá ser acompanhada por raios e ventos de até 70 quilômetros por hora em regiões do Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás. A possibilidade de granizo isolado não está descartada para o Rio Grande do Sul.