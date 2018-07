Defesa Civil alerta para chuva em 17 Estados e no DF

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, enviou alerta de chuva forte às Defesas Civis dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Amapá, Amazonas, Tocantins, Rondônia, Acre, Pará, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. O alerta é válido até o fim desta terça-feira, 27. Veja também: Chuva transborda rios em Sorocaba e inunda mais de 50 casas Sobe para 110 total de cidades mineiras em emergência Todas as notícias sobre vítimas das chuvas As pancadas de chuva podem ser acompanhadas de descargas elétricas e de rajadas de vento (40 a 60 km/h), principalmente nas regiões oeste, noroeste, centro-sul e Triângulo Mineiro. Os alertas preventivos foram baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).