Defesa Civil alerta para chuva forte em 10 estados até 4ª São Paulo, 9 - A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, enviou, nesta segunda-feira, 9, alerta de chuva forte às defesas civis dos Estados do Paraná, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Rio de Janeiro, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. O alerta é válido até a quarta-feira, 11. As regiões oeste, sudoeste, centro, noroeste e norte do Paraná devem ter chuva na noite de segunda-feira, devido a áreas de instabilidade vindas do Paraguai. Os temporais podem ser acompanhados por descargas elétricas e ventos entre 50 e 70 km/hora. Nesta segunda e terça-feira a presença de áreas de instabilidade forma nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva no Amazonas, Mato Grosso, Rondônia e Rio de Janeiro. Alerta-se que, em alguns momentos, a chuva pode ser de forte intensidade e acompanhada de descargas elétricas e ventos entre 40 e 60 km/hora. Entre hoje e quarta-feira, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva no Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, parte de Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal. Os alertas preventivos emitidos para os Estados do Paraná, Goiás, Mato Grosso, Amapá, Tocantins e Distrito Federal foram baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo Estudos Climáticos (Cptec). Os demais alertas são baseados em informações do Cptec e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).