Defesa Civil alerta para chuva forte em 11 Estados A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, enviou alerta de chuva forte às Defesas Civis dos Estados do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Pará, Amazonas, Acre e Maranhão. Em Minas Gerais e norte e nordeste de São Paulo, o alerta é válido até amanhã. Persiste o alerta de que, em alguns momentos, as pancadas de chuva podem ser de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas e de rajadas de vento (40 a 50 quilômetros horários), especialmente no norte do Rio e no Centro-Oeste e Triângulo Mineiro. A Secretaria Nacional de Defesa Civil recomenda atenção especial e redobrada nas áreas de encostas e morros, pois, por causa das freqüentes chuvas, o solo fica bastante encharcado, o que aumenta o risco de deslizamentos. Hoje e amanhã, a presença de áreas de instabilidade sobre o Centro-Oeste forma nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva no Mato Grosso do Sul. Alerta-se que, em alguns momentos, estas pancadas de chuva podem ser de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas e de rajadas de vento (40 a 50 km/h). Amanhã e sexta-feira, o alerta é valido para o centro-norte e leste do Estado.