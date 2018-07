Defesa Civil alerta para chuva forte em oito Estados A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou para chuva forte a partir da noite de hoje e até quarta-feira nos Estados do Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Entre hoje e quarta-feira, áreas de instabilidade devem provocar pancadas de chuva em boa parte de São Paulo e do Rio Grande do Sul, onde, aliás, não está descartada a ocorrência de granizo localizado. Para hoje e amanhã estão previstas pancadas de chuva de forte intensidade e acompanhada de descargas elétricas no Amazonas, Pará e Acre. No Mato Grosso do Sul, a chuva pode ser acompanhada de descargas elétricas e de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. Nesta terça e quarta-feiras, a formação de uma nova frente fria sobre a região Sul organiza áreas de instabilidade que devem provocar pancadas de chuva em boa parte de Santa Catarina e do Paraná. Os alertas preventivos emitidos para a Defesa Civil dos oito Estados foram baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cpetc) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).