Defesa Civil alerta para chuva forte no RS e SC Entre a noite de hoje e amanhã, uma nova frente fria atinge o sul do Brasil e provoca pancadas de chuva forte em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, informou a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério do Interior. Há risco de descargas elétricas e rajadas de vento entre 50 e 70 km/hora, especialmente do oeste ao sul de Santa Catarina. Também pode ocorrer precipitação de granizo localizado no centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul. A Sedec também enviou alerta de chuva forte às defesas civis dos Estados de Alagoas e Sergipe, provocadas por áreas de instabilidade vindas do mar. Deve chover forte entre o litoral e o agreste de Alagoas e no litoral e leste de Sergipe. Os alertas preventivos emitidos para os Estados de Sergipe e Alagoas foram baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Os demais alertas tiveram como base as informações do Cptec e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).