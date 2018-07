Defesa Civil alerta para chuva intensa em Santa Catarina O Departamento Estadual de Defesa Civil reforçou o alerta para os riscos de alagamentos e deslizamentos no litoral catarinense diante das previsões de chuvas intensas, divulgadas pelos meteorologistas da Epagri/Ciram - Centro de Informações e Recursos Ambientais e de Hidrometereologia de Santa Catarina. O alerta é válido até sexta-feira. Segundo a previsão, a formação de uma frente fria no Sul do Brasil, associada a um sistema de baixa pressão, deve provocar chuva persistente em todas as regiões de Santa Catarina, nos próximos dias. Os maiores volumes de chuva são esperados para o Litoral, onde o acumulado pode chegar aos 100 mm. Rajadas fortes de vento também podem ocorrer, a partir de quinta-feira (29), entre a Grande Florianópolis e o Sul do Estado, deixando o mar muito agitado no litoral. A Defesa Civil desaconselha atividades náuticas quando o mar estiver agitado e recomenda que, no caso de alagamentos, seja evitado o contato com a água, que pode estar contaminada.