Defesa Civil alerta para fim de semana chuvoso no País A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, enviou, nesta sexta-feira, alerta de chuva forte às defesas civis dos Estados de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Tocantins, Rio de Janeiro, Acre, Amapá, Rondônia, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal. O alerta é válido para até o fim do domingo, 1º de fevereiro. As pancadas de chuva podem ser acompanhadas de descargas elétricas e de ventos com velocidades entre 40 e 50 km/h. Os alertas preventivos emitidos para Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Acre, Amazonas e Amapá foram baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os demais alertas tiveram como base as informações do Cptec.