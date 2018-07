Defesa Civil alerta para novo ciclone em RS e SC As equipes de Defesa Civil do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina emitiram alertas hoje para a passagem de um novo ciclone extratropical pela região. O 8º Distrito de Meteorologia, órgão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informou que o fenômeno é esperado entre amanhã e madrugada de quarta. Conforme a Defesa Civil gaúcha, os efeitos do ciclone devem atingir as regiões nordeste, metropolitana de Porto Alegre e litoral norte. O deslocamento do ciclone extratropical deve ser rápido em direção ao alto-mar já na quarta-feira, segundo a Defesa Civil. "A previsão é de chuva forte, ventos intensos, mar agitado e possibilidade de alagamentos também nas regiões noroeste e norte do Rio Grande do Sul", disse o órgão, em comunicado. Também podem ocorrer ventos médios entre 50 e 70 quilômetros por hora, com rajadas de 90 a 110 Km/h na região metropolitana e litoral norte. A navegação de pequenas e médias navegações deve ser evitada, recomendou o órgão. Em Santa Catarina, o órgão reforçou que na madrugada de amanhã a instabilidade deve atingir todo o Estado. "O mar também deve ficar agitado, com ondas de quatro a cinco metros e condições de ressaca", complementou a Defesa Civil. As chuvas mais expressivas estão previstas para o oeste, meio-oeste, planalto sul, litoral sul e Grande Florianópolis. Somente em maio, dois ciclones atingiram a região. No começo do mês passado, o fenômeno foi acompanhado de chuva intensa e ventos, causando grandes estragos. Rios transbordaram, provocando alagamentos, o temporal gerou pane na rede elétrica e 18 municípios gaúchos decretaram situação de emergência. O meteorologista Flávio Varone, do 8º Distrito, lembrou que a formação de ciclones extratropicais é comum durante o outono e inverno. Eles geralmente estão associados a frentes frias e se formam sobre o mar. A partir de hoje à noite, ingressa no Rio Grande do Sul uma área de instabilidade vinda da Argentina.