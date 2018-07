Defesa Civil alerta para novos deslizamentos em SC A Defesa Civil de Santa Catarina está em alerta para novos deslizamentos e alagamentos no Estado nas próximas 12 horas, devido à previsão de tempo instável com céu encoberto e chuva persistente ao longo do dia, na região leste do Estado. A chuva poderá ser de intensidade moderada a forte em alguns momentos e o acumulado deve variar entre 40 e 60 mm, entre a Grande Florianópolis e o Vale do Itajaí; e de 50 a 80 mm na região próxima a Joinville, podendo provocar mais problemas de alagamentos e deslizamentos. De acordo com os meteorologistas da Epagri/Ciram, o total de chuva acumulada nas últimas 12 horas, que foi de 179mm, já superou a média mensal de 172mm, no município de São José. Para garantir a segurança das pessoas, especialmente nas áreas de encostas e morros, a Defesa Civil solicita que qualquer sinal de deslizamento, como inclinação de árvores, movimentação do solo ou rachaduras, seja imediatamente comunicado. No caso de alagamento, a população deve evitar o contato com a água, já que pode estar contaminada e provocar doenças. Também é aconselhável não dirigir em lugares alagados.