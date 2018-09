Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos em SC Equipes de resgate da Defesa Civil de Santa Catarina trabalham hoje na região próxima ao município de Luiz Alves, no Vale do Itajaí. No vôo de observação realizado pela manhã, eles detectaram áreas de deslizamento iminente de terra na localidade conhecida como Serafim. De acordo com o tenente Alessandro Faslzck, essas áreas estão próximas a um gasoduto e um alojamento das Centrais Elétricas de Santa Catarina, onde técnicos que realizavam serviços de recuperação de uma linha de transmissão de alta-tensão já foram retirados. O oficial também informou que os trabalhos de resgate de moradores no Vale do Baú, em Ilhota, se resumem agora na tentativa de localizar pessoas que se recusam a deixar suas moradias. Segundo Faslzck, cerca de 80% das famílias já foram retiradas da região e o restante foge com a aproximação do helicóptero. "O problema é que algumas delas percebem a chegada das aeronaves se escondem ou fogem para as áreas de matas", disse.