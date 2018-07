Defesa Civil alerta para risco de temporal em 3 Estados A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou as defesas civis dos Estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para o risco de ocorrência de temporais. Para o Rio Grande do Sul o alerta foi devido ao frio intenso que deve chegar ao Estado. De acordo com a Sedec, áreas de instabilidade formam nuvens carregadas que devem provocar pancadas de chuva, que podem ser acompanhada por raios. A Sedec recomenda que a população evite áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. No Rio Grande do Sul, a atuação de um sistema de alta pressão deve provocar frio intenso a partir deste domingo, com temperaturas mínimas variando de 0 a 5 graus nas áreas mais altas e de 6 a 11 graus nas demais regiões. Os alertas foram baseados em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Previsão e Estudos Climáticos (Cptec).