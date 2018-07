Defesa Civil alerta para temporais em 13 Estados e DF

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, enviou alerta de chuva forte às defesas civis dos Estados do Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal. Veja também: Paraty estima prejuízo de R$ 20 milhões com as chuvas Todas as notícias sobre vítimas das chuvas Os alertas incluem, além das chuvas, descargas elétricas e rajadas de vento entre 50 e 70 km/h, previstos para ocorrer desde o final da tarde desta segunda-feira, 19, terça. No Rio, o feriadão de São Sebastião deverá ser de temporais. No restante do Estado também chove, especialmente no sul e na região de serra. A Secretaria Nacional de Defesa Civil recomenda evitar áreas de alagamentos e alerta ainda para o risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. O alerta preventivo emitido para o Estado do Amazonas foi baseado em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Os demais alertas tiveram como base o Cptec e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).