Defesa Civil alerta para temporais em SP, PR e MS A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) alerta três Estados para possível ocorrência de temporais entre hoje e amanhã. De acordo com a Sedec, áreas de instabilidade formam nuvens carregadas que provocarão pancadas de chuva em áreas isoladas de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Em alguns momentos, os temporais poderão ser acompanhados por raios e ventos de até 60 quilômetros por hora. A possibilidade de queda de granizo não está descartada nos três Estados. Os alertas foram baseados em informações do Centro de Previsão e Estudos Climáticos (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).