Defesa Civil aperta para temporais em 13 Estados As Defesas Civis de 13 Estados e do Distrito Federal foram alertadas hoje pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, quanto à possível ocorrência de temporais entre hoje e amanhã. De acordo com a Sedec, áreas de instabilidade mantêm as condições de pancadas de chuva nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Roraima, Piauí, Maranhão, Acre, Pará, Tocantins, Amazonas, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso, Goiás e do Distrito Federal. Em alguns momentos, as chuvas poderão ser acompanhadas por raios e ventos de até 50 quilômetros por hora. A Sedec recomenda atenção especial e redobrada nas áreas de encostas e morros, pois devido às freqüentes chuvas, o solo está bastante encharcado, o que aumenta o risco de deslizamentos. Além disso, a população deve evitar áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Os alertas foram baseados em informações do Centro de Previsão e Estudos Climáticos (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).