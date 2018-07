Defesa Civil confirma 119ª morte em Santa Catarina A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a morte de mais uma pessoa em decorrência das chuvas no Estado. Segundo o órgão, foi encontrado hoje o corpo de Valmir Raulino, de 44 anos, no município de Ascurra. Ele estava desaparecido desde sábado quando retornou para casa, apesar da área ter sido desocupada em razão do risco de novos deslizamentos. Agora, chega a 119 o total de pessoas que perderam a vida por conta das chuvas no Estado. Ilhota apresenta o maior número de óbitos: 37. Em seguida, aparecem Blumenau, com 24, e Gaspar, com 16. As demais ocorrências são de Jaguar do Sul (13), Luís Alves (10), Rodeio (4), Itajaí (2), Benedito Novo (2), Rancho Queimados (2), Timbó (2) e dos municípios de Brusque, Pomerode, Bom Jardim da Serra, Florianópolis.