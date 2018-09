Defesa Civil confirma 15 mortos pelas chuvas em SC A defesa Civil de Santa Catarina informou que já são 15 o número de mortos em todo o Estado no final de semana devido às chuvas. Segundo os últimos dados, foram registradas 13.531 pessoas desalojadas - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e mais 1,500 milhão afetadas. Três municípios estão totalmente isolados - Rio dos Cedros, Pomerode e Benedito Novo. O maior número de mortos (7) por desabamentos ocorreu em Blumenau. A prefeitura da cidade solicitou aos empreiteiros que coloquem à disposição da comunidade equipamentos úteis no auxílio às pessoas desabrigadas e em situação de risco. O pedido é para equipamentos como retroescavadeiras, carregadeiras, escavadeiras hidráulicas e caminhões. "Precisamos da colaboração de todas as empreiteiras disponíveis, as que prestam serviço à prefeitura e também as demais", disse ao portal da prefeitura o diretor de Manutenção de Obras da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Éder Lúcio Marchi. Ele sugeriu que a melhor maneira de colaborar é ajudando no próprio bairro onde a empreiteira está localizada ou nas imediações. As empresas devem procurar as sedes da Secretaria de Obras nos bairros, conhecidas como "ranchos", onde estão trabalhando fiscais e engenheiros da prefeitura. Segundo a Defesa Civil, há 500 desalojados e 75 desabrigados em Blumenau. Às 11 horas de hoje, o nível do Rio Itajaí-Açu estava em 10 metros e 6 centímetros acima do normal e o transbordamento já atingia 62 ruas.