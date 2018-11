Defesa Civil corrige número de vítimas em São Gonçalo A Defesa Civil do Rio corrigiu para 16 o número de vítimas da chuva no município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Anteriormente, a informação era de 26 mortes. Com o novo balanço do Corpo de Bombeiros do Estado, o número de vítimas é de 157. Além das 16 vítimas de São Gonçalo, 86 mortes foram registradas em Niterói, 51 no Rio de Janeiro, uma em Magé, uma em Maricá, uma em Nilópolis e uma em Petrópolis.